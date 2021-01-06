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Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в среду, 6 января, сообщили на сайте АО «Центральная ППК».

Данные меры связаны с проведением путевых работ. В результате будет скорректирован график движения дальних пригородных поездов на Савеловском направлении. Для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы.

Отмечается, что компенсационные автобусы будут курсировать с 12 по 29 января в рабочие дни с 10:30 до 15:30. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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