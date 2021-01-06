СМИ: Сторонники Трампа пытаются штурмовать Капитолийский холм в Вашингтоне
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытаются штурмовать Капитолийский холм в Вашингтоне. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Telegram-канале Mash.
На кадрах видно, как толпа сторонников Трампа находится у здания Конгресса США. Они хотят проникнуть в здание, где в ближайшее время будут официально утверждать победу Джозефа Байдена на выборах.
Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
Читайте также: Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах