СМИ: Сторонники Трампа пытаются штурмовать Капитолийский холм в Вашингтоне

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытаются штурмовать Капитолийский холм в Вашингтоне. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как толпа сторонников Трампа находится у здания Конгресса США. Они хотят проникнуть в здание, где в ближайшее время будут официально утверждать победу Джозефа Байдена на выборах.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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