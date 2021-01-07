Около 15 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий
Около 15 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали три рейса и один отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и четыре отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Читайте также: Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве