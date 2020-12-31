Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах города 30 и 31 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура выяснит причины задержки и отмены рейсов. Кроме того, будет дана оценка исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы 31 декабря. Также более 50 вылетов отменили.
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