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Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах города 30 и 31 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура выяснит причины задержки и отмены рейсов. Кроме того, будет дана оценка исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы 31 декабря. Также более 50 вылетов отменили.

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