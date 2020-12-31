Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах города 30 и 31 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура выяснит причины задержки и отмены рейсов. Кроме того, будет дана оценка исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы 31 декабря. Также более 50 вылетов отменили.

Читайте также: Двух москвичей осудили за создание подпольной нарколаборатории