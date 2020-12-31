Свыше 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 100 рейсов задержали и свыше 50 отменили в аэропортах Москвы в четверг, 31 декабря, на фоне ледяного дождя. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Домодедово задержано 96 рейсов и три отменено. Кроме того, в аэропорту Внуково задержали 12 вылетов, а два рейса отменили. В Шереметьеве четыре рейса задержано и 49 отменено.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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