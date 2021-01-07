Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель
Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встретил Рождество, икону Господь Вседержитель.
Ее создали в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками, передает РИА Новости.
Отметим, что в сентябре 2016 года Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьер-министром, посещали церковь Николы на Липне.
Остров Липно — одно из живописных мест на озере Ильмень. Там находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия — церковь Николы на Липне 1292 года.
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