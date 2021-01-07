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Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель
Владимир Путин в Рождество не остался в столице / Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель

Юлия Курганова

Общество

Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встретил Рождество, икону Господь Вседержитель.

Ее создали в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками, передает РИА Новости.

Отметим, что в сентябре 2016 года Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьер-министром, посещали церковь Николы на Липне.

Остров Липно — одно из живописных мест на озере Ильмень. Там находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия — церковь Николы на Липне 1292 года.

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