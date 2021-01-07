Один человек погиб при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На Камчатке при обрушении глыбы льда на Вилючинском водопаде погиб один человек, одного пострадавшего вытащили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в четверг, 7 января.

По данным ведомства, под завалами пока остаются четыре человека, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 7 января на Вилючинском водопаде произошло обрушение льда. К месту обрушений прибыли медики и спасатели.

Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.

Читайте также: Места купания на российских пляжах теперь должны иметь границы