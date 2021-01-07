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Один человек погиб при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один человек погиб при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке

Виктория Родимкина

Происшествия

На Камчатке при обрушении глыбы льда на Вилючинском водопаде погиб один человек, одного пострадавшего вытащили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в четверг, 7 января.

По данным ведомства, под завалами пока остаются четыре человека, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 7 января на Вилючинском водопаде произошло обрушение льда. К месту обрушений прибыли медики и спасатели.

Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.

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