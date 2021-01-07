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Владимир Путин рассказал о роли Рождества в жизни российского общества
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин рассказал о роли Рождества в жизни российского общества

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан с Рождеством Христовым, отметив его роль в духовной жизни общества. Поздравление президента разместили на сайте Кремля в четверг, 7 января.

— Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям, — уточнил глава государства.

Российский лидер отметил, что христианство вносит вклад в нравственное развитие общества. По словам Путина, Русская православная церковь постоянно уделяет внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения. Эта работа, добавил президент, заслуживает глубокого уважения.

В пресс-службе Кремля отметили, что Владимир Путин в рождественскую ночь посетил богослужение в храме Николая Чудотворца.

Ранее по теме: Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области икону

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