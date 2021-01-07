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«Счастья и здоровья»: Орбакайте поздравила подписчиков с Рождеством семейным фото
Фото: instagram.com/orbakaite_k

«Счастья и здоровья»: Орбакайте поздравила подписчиков с Рождеством семейным фото

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram-аккаунте фотографию, где позирует на фоне украшенной елки вместе с мужем и дочерью. Она также опубликовала текстовое поздравление с Рождеством.

— С Рождеством! Новогодние праздники продолжаются!! Мы желаем вам счастья и здоровья, — написала Орбакайте.

Звездное семейство встречало Новый год в Майами. На снимке певица и ее дочь Клава красуются в похожих нарядах — блестящих белых платьях.

Поклонники засыпали Орбакайте ответными трогательными поздравлениями.

«Вашу прекрасную семью с Рождеством!»; «Какие все высокие, стройные и счастливые, люблю вашу семью, Кристина! С Рождеством вас!»; «Замечательное семейное фото! А как Клавуся подросла! Скоро маму догонит!» — написали они в комментариях.

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