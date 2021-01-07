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Москвичам рассказали, что изменится в работе городского транспорта с 8 января
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, что изменится в работе городского транспорта с 8 января

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево, Волоколамская эстакадаКарта всех событий

В столице с 8 января произойдут изменения в работе общественного транспорта. Они коснутся Волоколамского шоссе на границе с Московской областью и Волгоградским проспектом.

Так, остановка «Волгоградский проспект, 45» для автобусов № 74, 161, м89, т27, т38, н5 будет перенесена от центра на 100 метров. А с 9 января изменятся автобусные маршруты в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД.

В свою очередь автобус № 252 будет следовать от станции метро «Планерная» вместо Трикотажного проезда по Волоколамскому шоссе до Новотушинского проезда.

Автобусные маршруты № 631 и 640 от станции метро «Тушинская» вместо Трикотажного проезда проследуют по Волоколамскому шоссе, после — по внутренней стороне МКАД с разворотом на 69-м километре, а автобус № 777 после остановки «Спас» по Волоколамскому шоссе в сторону центра будет двигаться на разворот у перекрестка с Походным проездом. Затем маршрут № 777 проследует к остановке «Спас» в сторону Московской области.

Помимо этого, изменится маршрут с11. Автобус под этим номером будет курсировать из Строгина после МКАД по Волоколамскому шоссе, с разворотом на перекрестке с Походным проездом, далее привычным маршрутом в Митино.

Кроме того, в столице организуют новые остановки — «МЦД Трикотажная» для автобусов № 777, с11 и «Спас» для автобуса № 252, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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