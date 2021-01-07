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СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на западе Москвы
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на западе Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Беловежская, дом 39, корпус 5Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку гибели четырех мужчин при пожаре на западе Москвы. Об этом в четверг, 7 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

— По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Установлено, что в данной квартире мужчины систематически употребляли спиртные напитки, — сообщили в пресс-службе ведомства

Ранее сообщалось, что в пожаре, который произошел в квартире, расположенной на седьмом этаже дома по адресу улица Беловежская, дом 39, корпус 5, погибли четыре человека.

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