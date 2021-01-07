СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на западе Москвы
Следственный комитет начал проверку гибели четырех мужчин при пожаре на западе Москвы. Об этом в четверг, 7 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
— По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Установлено, что в данной квартире мужчины систематически употребляли спиртные напитки, — сообщили в пресс-службе ведомства
Ранее сообщалось, что в пожаре, который произошел в квартире, расположенной на седьмом этаже дома по адресу улица Беловежская, дом 39, корпус 5, погибли четыре человека.
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