СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на западе Москвы

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Беловежская, дом 39, корпус 5 Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку гибели четырех мужчин при пожаре на западе Москвы. Об этом в четверг, 7 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

— По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. Установлено, что в данной квартире мужчины систематически употребляли спиртные напитки, — сообщили в пресс-службе ведомства

Ранее сообщалось, что в пожаре, который произошел в квартире, расположенной на седьмом этаже дома по адресу улица Беловежская, дом 39, корпус 5, погибли четыре человека.

Читайте также: Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 65-м километре МКАД