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«Само совершенство»: Алсу продемонстрировала любимый образ
Фото: https://www.instagram.com/alsou_a/

«Само совершенство»: Алсу продемонстрировала любимый образ

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Алсу выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию, где предстала в топе с одним рукавом и серьгах-кольцах. Как призналась звезда, это ее любимые вещи на протяжении долгого времени.

— Интересно, мне когда-нибудь надоест носить топы с одним рукавом и серьги-кольца? Уже лет 20 это мои любимые вещи! — подписала фото Алсу.

Подписчики засыпали певицу комплиментами и уверили, что этот образ ей к лицу.

«Само совершенство!»; «Вы очень хорошенькая, Алсу! И все это вам идет! Пускай не надоедает»; «Вам очень идет такой look, поэтому вы можете еще 20 относить», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее певица выложила в соцсетях фотографию с повзрослевшими дочерьми.

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