«Скачки в плюс-минус»: климатолог спрогнозировал нестабильную зиму в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Сибирские морозы» вряд ли придут в Москву так скоро, как об этом говорят отдельные синоптики. Вероятнее всего, это произойдет немного позже, заявил «Вечерней Москве» заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в следующий вторник, 12 января, в столице может похолодать до – 20–25 и даже до – 27 градусов мороза. Так, москвичи окажутся «в логове настоящей сибирской зимы».

Однако Семенов в разговоре с «ВМ» не согласился с метеорологом и предположил, что похолодание придет позднее.

— Прогнозы очень разные, но я как минимум не вижу, что морозы придут 12–13 числа. Скорее, это случится 17–18 января, а в середине следующей недели, наоборот, из-за циклона будет снежно и слегка потеплеет — до 3–5 градусов ниже нуля, — сказал климатолог.

При этом эксперт уточнил, что возможное ухудшение погоды не свидетельствует об окончании теплой части зимы и наступлении холодной. По мнению Семенова, метеоусловия продолжат развиваться «скачками в плюс-минус».

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