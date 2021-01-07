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Полиция Украины проверит сообщения о контрабанде вакцин от COVID-19
Антон Геращенко / Фото: Скриншот видео «112 Украина»

Полиция Украины проверит сообщения о контрабанде вакцин от COVID-19

Никита Абрамов

Внешняя политика

Украинская полиция проверит сообщения о контрабанде вакцин от коронавируса. Об этом в четверг, 7 января, рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

— Сейчас совместная группа СБУ и полиции по своим каналам будет отрабатывать информацию по поручению президента и премьера, — цитирует Геращенко РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ранее местные СМИ сообщили о вакцинации депутатов Рады препаратами BioNTech и Pfizer, которые не завозились на территорию страны официально.

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