Глава комитета бундестага ФРГ одобрил поддержку «Северного потока — 2»

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Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил, что одобряет создание фонда в поддержку «Северного потока — 2». Об этом в четверг, 7 января, сообщило РИА Новости.

— Благодаря фонду следует добиться того, чтобы санкции против «Северного потока — 2» ни к чему не привели. В этом отношении я приветствую работу правительства земли Мекленбург-Передняя Померания, а также экс-премьер-министра Эрвина Зелеринга, который намерен стать почетным председателем фонда, — рассказал Эрнст.

Цель фонда — поддержка проектов по защите климата и охране природы на федеральной земле, на которой завершится строительство проекта «Северный поток — 2».

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