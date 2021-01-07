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Сергей Собянин рассказал о лыжных трассах в московских парках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о лыжных трассах в московских парках

Никита Абрамов

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о лыжных трассах в парках столицы. Об этом глава города написал в четверг, 7 января, в своем Instagram-аккаунте.

— Лыжные трассы в московских парках сейчас что надо, многие москвичи уже оценили. Там больше снега, чем в городе, поменьше людей. Кататься на лыжах здорово — от всего отвлекаешься. Для меня это любимое занятие с детства. Жаль, времени совсем не хватает, — рассказал Собянин.

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паркиМоскваСергей Собянин
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