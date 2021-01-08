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Синоптик пообещал россиянам похолодание в первый рабочий день года
Фото: Артем Житенев, «Вечерняя Москва»

Синоптик пообещал россиянам похолодание в первый рабочий день года

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 11 января, в европейской части страны прогнозируется похолодание.

Как отметил специалист, до конца длинных новогодних выходных продержится «погода комфортная, зимняя, в мягком варианте», причем температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Однако 11 января ожидается существенное похолодание, до 11-16 градусов ниже нуля ночью и от минус восьми до 13 градусов днем. Подобное снижение температуры прогнозируется на всей европейской территории России.

— Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день, — отметил Вильфанд.

12 января морозы сохранятся. Также ожидается рост снежных покровов — на два-четыре сантиметра, поскольку проходящий холодный фронт принесет значительные осадки.

На юге России температура воздуха также снизится, хотя и останется выше климатической нормы на пару градусов. Тем не менее, по ночам начнутся заморозки, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее климатолог спрогнозировал нестабильную зиму в Москве.

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