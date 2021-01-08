Врач разъяснил опасность механических массажеров

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Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, кому нельзя делать массаж и чем опасны механические устройства для массажа.

По словам эксперта, противопоказаниями к проведению массажа и физиотерапии являются грипп, острые респираторные вирусные инфекции на пике температуры, гнойничковые заболевания кожи (фурункулы, карбункулы) и иные воспалительные состояния.

Также не следует делать массаж людям с хронической ишемической болезнью сердца в стадии декомпенсации, когда человек принимает большое количество лекарственных препаратов. Противопоказан массаж и после прохождения курсов химиотерапии при онкологических заболеваниях, предупредил Кабычкин.

В целом профессионально выполненный массаж не дает осложнений и способствует длительному сохранению молодости, красоты и здоровья. Однако использовать для этих целей специальные устройства и приспособления следует с осмотрительностью, рассказал врач.

— Здесь главное ‒ не передозировать и выбрать правильный гаджет. Человек в данном случае в первую очередь должен ориентироваться на свои ощущения от такого воздействия, — отметил Кабычкин.

Особенную осторожность медик рекомендует проявлять в отношении воротниковой зоны, массаж которой может привести к повышению артериального давления или повлиять на свертываемость крови, сообщает радио Sputnik.

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