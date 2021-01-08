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В МОЭК объяснили особенности отопления квартир зимой
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В МОЭК объяснили особенности отопления квартир зимой

Татьяна Плотникова

Город

Уровень отопления в многоквартирных домах в Москве зимой зависит от температуры теплоносителя в тепловых сетях. Об этом рассказал руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.

Как пояснил представитель МОЭК, в случае снижения температуры воздуха на улице теплоноситель в системе теплоснабжения столицы нагревают сильнее, при потеплении – слабее, чтобы не допустить перетопа.

В частности, при среднесуточной температуре около нуля градусов по Цельсию температура теплоносителя составляет 85-87 градусов, при понижении до минус двух градусов ее поднимают до 90-92 градусов. При сильных морозах температура теплоносителя может достигать 130 градусов.

При этом задания на изменение режима отопления выдаются заранее, с учетом краткосрочного прогноза погоды. Теплоноситель с заданными параметрами подают до тепловых пунктов, температура теплоносителя во внутреннем контуре домов регулируется автоматически на тепловом пункте и с помощью внутридомовых элеваторов или автоматических узлов управления.

Нормы СанПиН закрепляют минимальную температуру воздуха в жилых помещениях на уровне 18 градусов. Оптимальной считается температура 20-22 градуса, рассказал Маслов РИА Недвижимость.

Ранее в МОЭК разработала новую версию ПО для снятия показаний теплосчетчиков.

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