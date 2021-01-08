«Душевные деньки»: Ксения Собчак провела каникулы с сыном в Петербурге

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак провела новогодние каникулы в родном Санкт-Петербурге. Компанию звезде составил ее сын Платон.

Собчак опубликовала фотографию из Петербурга в своем Instagram. В подписи к снимку ведущая пожелала всем столько же радости и любви, сколько было у ее семьи в Северной столице.

Ранее Ксения Собчак примерила новый образ и предстала перед поклонниками в кожаном костюме.

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