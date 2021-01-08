Центробанк уточнил основания для блокировки счетов

Фото: cbr.ru / Центральный банк России

Центральный банк РФ уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых он имеет право приостановить проведение транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом. Об этом сообщается в документе, который был опубликован на сайте банка.

Так, Центробанк утвердил поправки к положению 375-П, содержащему свыше сотни сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре 2021 года.

В перечне сомнительных операций оказались те, которые связаны с оборотом цифровой валюты. В частности, Банк России добавил в список регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц, а также их последующее обналичивание.

Также Центробанк добавил в список пункт с операциями по исполнительным документам. Банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной.

Помимо этого, Банк России исключил из перечня несколько признаков, которые ранее считались сомнительными. В их числе осуществление банковской операции через представителя, не вступающего в личный контакт с банком.

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