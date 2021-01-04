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Объем наличных денег в обращении россиян обновил десятилетний рекорд
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Объем наличных денег в обращении россиян обновил десятилетний рекорд

Кирилл Николаев

Экономика

Объем наличных денег в обращении по итогам 2020 года впервые превысит 13 триллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Согласно статистике, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 триллиона рублей. Речь идет о наличных деньгах, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах банков.

По данным Центробанка, за весь прошлый год население и бизнес в России получили на руки около 2,5 триллиона рублей наличных в дополнение к уже имеющимся. Рост объема банкнот в обращении оценивается более чем в 20 процентов. Ранее подобный показатель был зафиксирован в 2010 году.

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