Объем наличных денег в обращении россиян обновил десятилетний рекорд

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Объем наличных денег в обращении по итогам 2020 года впервые превысит 13 триллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Согласно статистике, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 триллиона рублей. Речь идет о наличных деньгах, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах банков.

По данным Центробанка, за весь прошлый год население и бизнес в России получили на руки около 2,5 триллиона рублей наличных в дополнение к уже имеющимся. Рост объема банкнот в обращении оценивается более чем в 20 процентов. Ранее подобный показатель был зафиксирован в 2010 году.

Читайте также: Цена биткоина упала до 28,5 тысячи долларов