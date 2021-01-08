Госкомпании в России будут публиковать отчет о достижении КПЭ в работе

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает госкомпании публиковать отчет о достижении ключевых показателей эффективности их работы (КПЭ). Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 8 января.

— Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти отчеты призваны отражать результативность работы госкомпаний. Документ фиксирует требования к форме и содержанию отчетов. В них необходимо будет указывать перечень КПЭ и порядок их расчета, а также плановые и фактические показатели.

Кроме того, госкомпании должны будут указывать причины отклонения от первоначальных задач, добавили в пресс-службе правительства.

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