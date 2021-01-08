Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госкомпании в России будут публиковать отчет о достижении КПЭ в работе
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Госкомпании в России будут публиковать отчет о достижении КПЭ в работе

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает госкомпании публиковать отчет о достижении ключевых показателей эффективности их работы (КПЭ). Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 8 января.

— Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти отчеты призваны отражать результативность работы госкомпаний. Документ фиксирует требования к форме и содержанию отчетов. В них необходимо будет указывать перечень КПЭ и порядок их расчета, а также плановые и фактические показатели.

Кроме того, госкомпании должны будут указывать причины отклонения от первоначальных задач, добавили в пресс-службе правительства.

Читайте также: Кабмин утвердил список российских программ для предустановки на гаджеты

ежегодный отчетКабмин РФМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте