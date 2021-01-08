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Сергей Собянин назвал лучший автовокзал в Москве
Фото: instagram.com/mossobyanin

Сергей Собянин назвал лучший автовокзал в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве в 2020 году были открыты автовокзалы «Саларьево» и «Центральный» у станции столичного метро «Щелковская», последний стал лучшим в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети Instagram в пятницу, 8 января.

По словам главы города, в столице в последние годы уделялось большое внимание развитию автовокзалов. Так, в 2015-м открылся международный вокзал «Южные ворота», а в 2019-м — «Северные ворота».

— «Центральный» теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на первый этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ, — написал столичный мэр.

Он отметил, что на территории автовокзала также есть детский уголок.

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