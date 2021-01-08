Врач в США скончался через несколько недель после получения вакцины Pfizer

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Врач в Соединенных Штатах Америки скончался через несколько недель после получения вакцины от коронавируса Pfizer, у него обнаружили острую нехватку тромбоцитов. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на заявления департамента здравоохранения Флориды и жены скончавшегося медика.

Власти штата начали расследование после смерти мужчины.

Акушер-гинеколог Грегори Майкл получил вакцину Pfizer 18 декабря. Через три дня после этого он обратился за экстренной медпомощью из-за пятен на руках и ногах, которые указывали на то, что у него началось внутреннее кровотечение.

— Общий анализ крови по прибытии показал, что количество тромбоцитов у него равно 0. Нормальное количество тромбоцитов колеблется от 150 000 до 450 000 тромбоцитов на микролитр крови, — отметила жена медика.

Мужчине диагностировали болезнь Верльгофа. На протяжении нескольких недель врачи пытались поднять уровень тромбоцитов в крови Майкла, однако не смогли его спасти. Медик скончался.

В компании Pfizer сообщили, что расследуют этот случай. Там отметили, что не видят никаких свидетельств того, что вакцина может быть связана с болезнью.

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