Врач в США скончался через несколько недель после получения вакцины Pfizer
Врач в Соединенных Штатах Америки скончался через несколько недель после получения вакцины от коронавируса Pfizer, у него обнаружили острую нехватку тромбоцитов. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на заявления департамента здравоохранения Флориды и жены скончавшегося медика.
Власти штата начали расследование после смерти мужчины.
Акушер-гинеколог Грегори Майкл получил вакцину Pfizer 18 декабря. Через три дня после этого он обратился за экстренной медпомощью из-за пятен на руках и ногах, которые указывали на то, что у него началось внутреннее кровотечение.
— Общий анализ крови по прибытии показал, что количество тромбоцитов у него равно 0. Нормальное количество тромбоцитов колеблется от 150 000 до 450 000 тромбоцитов на микролитр крови, — отметила жена медика.
Мужчине диагностировали болезнь Верльгофа. На протяжении нескольких недель врачи пытались поднять уровень тромбоцитов в крови Майкла, однако не смогли его спасти. Медик скончался.
В компании Pfizer сообщили, что расследуют этот случай. Там отметили, что не видят никаких свидетельств того, что вакцина может быть связана с болезнью.
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