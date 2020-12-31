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Пациент в Швейцарии умер после прививки вакциной Pfizer
Фото: youtube.com

Пациент в Швейцарии умер после прививки вакциной Pfizer

Юлия Курганова

Здоровье

В Швейцарии пациент умер после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщается на сайте швейцарского надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic).

Уточняется, что 91-летний мужчина скончался через несколько дней после вакцинации. По сообщениям властей, у пациента были серьезные заболевания, которые, скорее всего, стали причиной естественной смерти. Подчеркивается, что наличие связи между прививкой и летальным исходом очень маловероятно.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Швейцарии 23 декабря. Единственной одобренной к использованию в стране вакциной является средство компании Pfizer.

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