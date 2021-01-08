«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
В столице и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в пятницу, 8 января.
Уточняется, что предупреждение будет действовать в столичном регионе до полудня 10 января.
— Степень интенсивности опасных явлений — желтый: погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание в европейской части страны в первый рабочий день года до минус 13 градусов днем.
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