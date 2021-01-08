Михаил Мишустин: Большинство мероприятий по восстановлению экономики РФ исполняется
Большинство планов по восстановлению экономики России после пандемии выполняется. Об этом в пятницу, 8 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— Абсолютное большинство мероприятий плана исполняется. Единый план достижения национальных целей, который одобрен был президентом, на сегодняшний день — важнейший участок работы, — цитирует РИА Новости премьер-министра.
Также в ходе прошедшей встречи с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным Мишустин поблагодарил его за участие в подготовке плана по восстановлению экономики.
Читайте также: Основные направления поддержки креативной экономики на 2021 год определили в Москве