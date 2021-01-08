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Полиция задержала водителя, сбившего четырех человек в Измайлове
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала водителя, сбившего четырех человек в Измайлове

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Водителя Mitsubishi Pajero Sport, который сбил четырех человек в Измайлове, задержали сотрудники полиции. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

— Водитель задержан, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил четырех человек, среди которых были два ребенка в возрасте двух и четырех лет. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Пострадавшим не потребовалась медицинская помощь.

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