Легкомоторный самолет потерпел крушение после взлета в Ленобласти

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Ленинградской области легкомоторный самолет упал после взлета с аэродрома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

— В 15.05 8 января 2021 года в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома «Гостилицы». Имеются пострадавшие, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Комитете по здравоохранению региона сообщил, что во время крушения пострадали четыре человека, трое из которых погибли.

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