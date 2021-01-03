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СМИ: Три человека погибли при крушении самолета в Мичигане
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

СМИ: Три человека погибли при крушении самолета в Мичигане

Юлия Курганова

Происшествия

Три человека погибли в результате крушения в субботу, 2 января, самолета в штате Мичиган в США. В районе происшествия загорелся дом, жильцы которого смогли быстро выбраться. Об этом сообщает местная газета The Detroit News со ссылкой на офис шерифа округа Окленд.

По предварительной информации, погибли пилот воздушного судна и два пассажира. Точная информация о типе самолета отсутствует.

В настоящее время на месте инцидента работают пожарные службы.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили вертолет RobinsonR44 на фермерском поле в 100 километрах от города Гранд-Прери.

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