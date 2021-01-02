Четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

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Четыре человека погибли при крушении вертолета в провинции Альберта на западе Канады. Об этом сообщил в субботу, 2 января, телеканал CTV со ссылкой на заявление канадской королевской конной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили вертолет Robinson R44 на фермерском поле в 100 километрах от города Гранд-Прери. Все, кто находился в вертолете во время крушения, погибли.

Причина катастрофы пока не сообщается, передает РИА Новости.

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