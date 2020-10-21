Спасатели обнаружили фрагменты вертолета, рухнувшего в реку в Вологодской области

Фото: МЧС России

Спасателям удалось обнаружить фрагменты вертолета, который накануне потерпел крушение и упал в реку Сухону в Вологодской области. На месте происшествия работают водолазы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону в среду, 21 октября.

Отмечается, что вертолет полностью скрылся под водой вместе с лопастями. Поиски осложняет погода, поскольку время от времени идет снег с дождем, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Во вторник, 20 октября, вечером сообщалось, что на месте происшествия было найдено тело Олега Васильева — генерального директора АО «Дед Мороз», который с 2012-го по 2019-й был заместителем губернатора Вологодской области. Позже в транспортной прокуратуре сообщили, что при крушении вертолета под Вологдой погибли четыре человека.

Напомним, об аварии стало известно днем 20 октября. В реку Сухону в Нюксенском районе Вологодской области упал частный вертолет Robinson R44, принадлежавший «Аэросоюзу». Борт летел из Вологды в Великий Устюг.

По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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