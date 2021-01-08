Эксперимент по созданию Единого информресурса о земле и недвижимости проведут в России

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году пройдет эксперимент по созданию Единого информресурса о земле и недвижимости. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди целей эксперимента — сбор сведений о недвижимости, содержащихся на различных государственных ресурсах, а также объединение этих сведений в Едином информационном ресурсе о земле и недвижимости.

— Установить, что федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента, являются Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, — говорится в документе.

Отмечается, что сроки проведения эксперимента с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

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