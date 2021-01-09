Пешеход погиб под колесами машины на юго-востоке Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красноказарменная улица, 14 Карта всех событий

Один человек погиб, двое пострадали в результате наезда легкового автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Как уточняет ведомство, дорожно-транспортное происшествие случилось по адресу Красноказарменная улица, дом 14. Водитель машины «Шкода Октавиа» допустил наезд на троих человек, которые выходили из трамвая на остановке.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на месте ДТП работают сотрудники городских экстренных служб. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщается в Twitter Госавтоинспекции Москвы.

Им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы города. Обстоятельства аварии выясняются. https://t.co/c9ua3A6txS — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 8, 2021

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