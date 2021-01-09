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Вильфанд предупредил россиян о возвращении погоды к «зимнему режиму»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд предупредил россиян о возвращении погоды к «зимнему режиму»

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что арктические воздушные массы надвигаются на европейскую территорию России — они вернут в ряд регионов страны настоящую зимнюю погоду.

По словам синоптика, прежде всего в северной и центральной частях европейской территории России «будет погода возвращаться к зимнему режиму». Ранее арктический воздух практически не достигал центра России, что обеспечивало температуры, превышающие климатическую норму.

Жители российских регионов заметят похолодание уже в субботу, 9 января. Еще через день столбики термометров опустятся до нормативных значений, свойственных второму зимнему месяцу.

В частности, снизится температура воздуха в Санкт-Петербурге, Архангельске, Коми, Новгороде, Твери, Смоленске и Иваново, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы.

Читайте также: Синоптик пообещал россиянам похолодание в первый рабочий день года

заморозкипохолоданиеГидрометцентр России
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