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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 января

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 9 января, погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять циклон. Он принес облачную погоду с небольшим снегом, без существенных колебаний метеорологических параметров.

Температура воздуха в Москве составит от минус пяти до минус семи градусов. В Подмосковье возможно до десяти градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы, кислородный режим благоприятный, геомагнитный фон ожидается преимущественно спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей европейской территории России о возвращении погоды к «зимнему режиму».

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