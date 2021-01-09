Вильфанд рассказал, когда в Москву придет заметное похолодание

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с понедельника, 11 января, в Москве начнется ощутимое снижение температуры воздуха.

Как уточнил синоптик, ночью столбики термометров будут опускаться до 14-16 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется от минус девяти до 11 градусов. В Московской области дневная температура составит 14 градусов мороза, что примерно на три градуса ниже климатической нормы.

При этом сильный ветер не прогнозируется, хотя на фоне повышенной влажности будет казаться холоднее на несколько градусов, отметил Вильфанд.

12 января ночная температура опустится до 19 градусов мороза. Подобная погода сохранится минимум до середины недели.

— В Москве есть «пониженные» места, где ветра практически не бывает, так там температура будет еще ниже на два-три градуса, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее врач рассказала, как избежать переохлаждения во время длительных прогулок.

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