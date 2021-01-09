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Медик перечислила признаки «самоубийственной» головной боли
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Медик перечислила признаки «самоубийственной» головной боли

Виктория Родимкина

Здоровье

Директор британской медицинской компании Healthspan Сара Брюэр рассказала, какими симптомами обладают кластерные головные боли.

По ее словам, этот вид болей встречается крайне редко: один человек из тысячи страдает этим заболеванием.

— Кластерные головные боли — это один из самых сильных видов боли, которую может испытывать человек. Ее называют самоубийственной, — пояснила Сара Брюэр.

Она отметила, что боль может «переходить» с одной стороны лица на другую. При этом один глаз становится закупоренным и водянистым. Также человек может испытывать потливость, его лицо может покраснеть. Признаком кластерных головных болей может быть сужение зрачков, опущенное веко или заложенность носа.

Кроме того, кластерные головные боли отличаются эпизодическим характером. Они могут продолжаться до трех часов и возникают регулярно, часто — в одно и то же время. Врач добавила, что у большинства людей кластерные головные боли бывают дважды в год, передает Daily Express.

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