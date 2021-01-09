Наталья Сергунина: На портале МИК зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы

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Московский инновационный кластер (МИК) появился два года назад. За это время он успел объединить стартапы, предприятия и технологические компании столицы с образовательными организациями и институтами развития. На портале уже зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы, а также 78 регионов России. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

— На портале зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множество возможностей. Например, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Всего таких сервисов уже 17, — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Натальи Сергуниной.

Главным инструментов участников МИК стал портал i.moscow, который помогает в решении организационных вопросов, продвижении продуктов, а также получении мер поддержки.

Через Московский инновационный кластер можно узнать о мерах поддержки и найти помещение для офиса или предприятия, привлечь инвесторов, заявить об участии в программах развития, а также протестировать свои разработки.

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