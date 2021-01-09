Кабмин РФ установил величину прожиточного минимума на 2021 год

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Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год — он составит 11 653 рубля. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в субботу, 9 января.

Документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

— Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, — говорится в сообщении.

В этот раз размер прожиточного минимума установили сразу на год, а не на квартал, как это делалось раньше. Кроме того, теперь величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, раньше она устанавливалась в соответствии с расчетом стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину.

Прожиточный минимум нужен для оценки нуждаемости граждан при предоставлении социальных выплат.

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