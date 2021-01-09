«Преступный бренд»: Сванидзе резко осудил продажу шаурмы «от Сталина»

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Использование имени Иосифа Сталина часто вызывает неоднозначную реакцию и противоречивые эмоции в обществе. Об этом заявил историк и член Совета по правам человека Николай Сванидзе, комментируя появление в Москве заведения общепита, названного в честь руководителя СССР.

— Это имя, раскалывающее общество, — сказал Сванидзе в беседе с «Вечерней Москвой». — При советской власти даже такой руководитель, как Михаил Суслов — главный идеолог СССР в последние десятилетия его существования, будучи абсолютным сталинистом, сделавший карьеру при Сталине, не давал хода попыткам реабилитации Сталина. Он понимал, что это бьет по стабильности и вызывает волнения. И это действительно так.

По словам Сванидзе, для одних Сталин — знамя, а для других — личный враг. И договориться здесь невозможно, уверен историк. Потому что вопросы, связанные с личностью советского вождя, «находятся не в теоретической плоскости». Они касаются конкретных биографий семей, судеб людей, пояснил Сванидзе.

— Сталин — это бренд, страшный, преступный, но для многих величественный, который оказывает дестабилизирующее воздействие на страну, — добавил собеседник «ВМ».

Найти «золотую середину» при использовании образа Сталина нельзя, считает историк.

— Для меня он преступник. Для меня это то же самое, что и спросить: как найти золотую середину при использовании образа Гитлера, — сказал он.

Ранее участники одной из групп в социальной сети Facebook выложили пост о том, что в Москве появилась шаурмичная Stal'in doner. По словам членов интернет-сообщества, на раздаче там стояли сотрудники в форме НКВД, а в меню была шаурма «от Берии с соусом ткемали».

На использование имени советского руководителя в маркетинговых целях люди в Сети отреагировали неоднозначно. А глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью телеканалу «360» заявил, что ничего хорошего в этом нет. По его словам, форма НКВД напоминает гражданам о времени политических репрессий. Фадеев считает, что теперь сами граждане должны решить вопрос с оформлением заведения. На данный момент торговую точку закрыли.

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