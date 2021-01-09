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Врачи вытащили из горла москвички проволоку, которую она съела вместе с творогом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врачи вытащили из горла москвички проволоку, которую она съела вместе с творогом

Виктория Родимкина

Город

Врачи Городской клинической больницы № 15 имени Филатова вытащили из гортаноглотки женщины кусок металлической проволоки, которую та съела вместе с творогом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в субботу, 9 января.

В больницу поступила 59-летняя москвичка, она пожаловалась на лихорадку, одышку, осиплость голоса, ощущение инородного тела в горле.

— После консультация лор-врача сделали снимок КТ, который показал, что в гортаноглотке присутствует рентгеноконтрастное инородное тело в виде полукольца, — уточнили в сообщении.

Врачи выяснили, что пациентка съела творог вместе с проволокой, которая попала туда из сита.

— Как оказалось, пациентка перетирала творог, кусочек проволоки от ситечка отломился и попал в пищу, — добавили в департаменте.

В пресс-службе рассказали, что женщину прооперировали. Удаление инородного предмета из гортаноглотки заняло 1,5 минуты. Во время операции вытащили металлический предмет длиной около трех сантиметров. Пациентку уже выписали, передает агентство городских новостей «Москва».

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