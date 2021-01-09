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Около 200 человек вывели на поверхность из-за задымления в шахте в Кузбассе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 200 человек вывели на поверхность из-за задымления в шахте в Кузбассе

Виктория Родимкина

Происшествия

Около 200 человек вывели на поверхность из-за задымления в шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кузбасса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области в субботу, 9 января.

По данным ведомства, инцидент произошел в 14:20 по местному времени. Во время задымления в шахте находилось примерно 200 человек, все они были выведены на поверхность.

— В настоящее время очаг задымления локализован. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом прокуратура проведет проверку. О ее результатах будет сообщено позже, добавили в пресс-службе.

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Кузбассинформация о задымлениишахта
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