Скончался академик Халатников — последний из создателей советской атомной бомбы

Исаак Халатников / Фото: Из личного архива Исаака Халатникова

Последний из участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, академик РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба РАН.

— Исаака Марковича Халатникова не стало, — цитирует сообщение РИА Новости.

Исаак Халатников был выдающимся ученым, почетным директором Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, а также старейшим академиком РАН.