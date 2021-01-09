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Скончался академик Халатников — последний из создателей советской атомной бомбы
Исаак Халатников / Фото: Из личного архива Исаака Халатникова

Скончался академик Халатников — последний из создателей советской атомной бомбы

Никита Абрамов

Общество

Последний из участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, академик РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба РАН.

— Исаака Марковича Халатникова не стало, — цитирует сообщение РИА Новости.

Исаак Халатников был выдающимся ученым, почетным директором Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, а также старейшим академиком РАН.

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