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Вирусолог рассказал, как пандемию используют для биологического нападения
Фото: sputnikvaccine.com

Вирусолог рассказал, как пандемию используют для биологического нападения

Руслан Давлетшин

Технологии

Разработчики биологического оружия смогут воспользоваться опытом, накопленным во время пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

— С точки зрения биологического нападения коронавирус — совершенно неожиданный вариант. Никогда у специалистов не было в голове, какой колоссальный урон может нанести банальная инфекция, ведь для разработчиков биологического оружия один-два процента летальности — ни о чем. А тут целые экономики пущены под откос, — отметил эксперт.

Он предполагает, что пандемия COVID-19 может породить совершенно новое направление в разработках биологического оружия и создание реальных вирусов станет таким же легким занятием, как и компьютерных.

— Потому что молекулярная биология выходит на уровень достаточно легкогоконструирования и прогнозирования таких вещей. Если раньше для этого вся страна должна была работать, начиная от суперкомпьютеров и заканчивая мощнейшими закрытыми организациями, то теперь уже умельцы смогут сделать новые вирусы. Потому что это становится совсем просто, — добавил специалист.

Кстати, еще летом 2020 года педиатр и хирург, доктор медицинских наук Леонид Рошаль заявлял, что пандемия коронавируса стала проверкой на прочность как системы здравоохранения в России, так и биологической защиты страны. По мнению врача, решения, принятые для борьбы с распространением инфекции отечественными властями, оказались правильными и своевременными.

В свою очередь, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «ВМ» назвал вирус SARC-nCoV-2 (COVID-19) лабораторным, потому что природного очага у него нет и живет он только в клетке человека. В этом контексте вероятность глобальной биологической войны специалист оценивал как высокую, отмечая, что большинство стран к ней, как показала эпидемия, оказались не готовы. Причем технологии производства бактериального оружия перестают быть секретными и становятся неподконтрольными, расползаясь по частным корпорациям и подрядчикам оборонных ведомств.

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