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Сергей Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на катках в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на катках в Москве

Никита Абрамов

Город

Больше 200 катков с искусственным льдом работают в Москве. На них необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры. Об этом в субботу, 9 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Обратите внимание, что везде надо соблюдать санитарные нормы. Сотрудники на катках следят за количеством гостей, чтобы не было скопления людей. В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки. Но, тем не менее, катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции, — рассказал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Также он отметил, что в этом зимнем сезоне в столице открылись более 200 катков с искусственным льдом. Также во многих районах Москвы работают бесплатные катки.

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