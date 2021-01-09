Сергей Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на катках в Москве
Больше 200 катков с искусственным льдом работают в Москве. На них необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры. Об этом в субботу, 9 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Обратите внимание, что везде надо соблюдать санитарные нормы. Сотрудники на катках следят за количеством гостей, чтобы не было скопления людей. В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки. Но, тем не менее, катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции, — рассказал Собянин в своем Instagram-аккаунте.
Также он отметил, что в этом зимнем сезоне в столице открылись более 200 катков с искусственным льдом. Также во многих районах Москвы работают бесплатные катки.
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