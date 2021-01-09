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Журналист The New York Times привился от COVID-19 вакциной «Спутник V»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Журналист The New York Times привился от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Никита Абрамов

Здоровье

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» после чего написал об этом статью, которую опубликовали на портале ИноСМИ.

Крамер отметил, что принял такое решение после изучения исследований и испытаний препарата.

— Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых, — подчеркнул журналист.

Также корреспондент рассказал, что ему удалось избежать многих побочных эффектов, как, например, повышения температуры и головной боли.

Крамер посоветовал обратить внимание на то, что вакцину «Спутник V» поставляют в Белоруссию и Аргентину, а значит, о любых негативных последствиях уже стало бы известно.

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