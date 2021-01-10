Полицейские спасли трехлетнюю девочку при пожаре на юге Санкт-Петербурга

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Сотрудники правоохранительных органов спасли ребенка при пожаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Вечером в субботу, 9 января,около 18:30 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Будапештской улице города Санкт-Петербурга. Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили сильное задымление в подъезде. Выяснилось, что в одной из квартир находится трехлетняя девочка, которой от угарного газа стало плохо.

Полицейские приняли решение о незамедлительной эвакуации ребенка. Заместитель начальника УМВД РФ по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, и поймали ребенка. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, которые спасли остальных жильцов. В настоящее время пожар полностью потушили.

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