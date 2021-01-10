Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила дочь

Мерьем Узерли не называет имя отца дочери / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Актриса Мерьем Узерли на своей странице в соцсети Instagram сообщила, что стала мамой во второй раз, родив дочь. Она опубликовала несколько фото, сделанных в роддоме.

На снимках звезда сериала «Великолепный век» находится на кровати в больнице и прижимает к груди ребенка. Лица девочки не видно, но в глаза сразу бросаются ее длинные волосы темного оттенка.

— Наша встреча состоялась 8 января, у нас родилась малышка Лили Кои… Лара Джемайма. Доченька, наша семья рада приветствовать тебя. Мы счастливы, что через 9 месяцев ты теперь с нами. Будь всегда под защитой, — написала артистка.

Поклонники поздравили знаменитость с этим радостным событием.

Первая дочь Узерли родилась в результате романа актрисы с Джоном Атешей. Звезда и бизнесмен из Турции расстались до рождения наследницы. Артистка предпочитает не обсуждать личную жизнь, по этой причине она не рассказывает, кто является отцом второй дочери. СМИ сообщали, что мужчине пришлось оставить все дела в США и переехать в Германию ради актрисы. Избранник предложил Узерли пожениться, но свадьба так и не состоялась.

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